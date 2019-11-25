У Москві закрили представництво патріархату, який визнав ПЦУ

Патріарх РПЦ Кирил призупинив роботу Олександрійського подвір'я у Москві після того, як Олександрійський патріархат, що посідає друге місце у диптиху православних церков світу, офіційно визнав ПЦУ.

Про це повідомив "Интерфаксу"секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків з міжправославних відносин РПЦ протоієрей Ігор Якимчук.

«Дія представництва Олександрійського патріархату у Москві тимчасово призупинено», - сказав Якимчук.

За його словами, остаточне рішення щодо перспектив роботи подвір'я Олександрійської церкви імовірно прийме Синод РПЦ, який збереться у Москві наприкінці грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада Олександрійський патріархат став першим серед найстарших патріархатів православного світу, який почав євхаристійне (церковне) спілкування з ПЦУ і почав згадувати її предстоятеля.

Після цього у Московському патріархаті заявили про неможливість подальшого поминання імені патріарха Феодора, що на мові церковної дипломатії означає фактичний розрив спілкування.