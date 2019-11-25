У Китаї стався потужний землетрус, є жертва

У результаті землетрусу магнітудою 5,2 на південному заході Китаю загинула одна людина.

Про це повідомляє Global Times з посиланням на місцеве телебачення.

"На даний момент підтверджено, що одна людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 5,2 бала, який стався в окрузі Чунцзо в Байсе, Гуансі-Чжуанському автономному районі Південного Китаю", - йдеться в повідомленні.

У постраждалий район були направлені представники місцевого сейсмологічного бюро.

Як повідомляє видання Xinhua з посиланням на дані Китайського сейсмологічного центру, землетрус стався о 9:18 за місцевим часом з епіцентром на глибині 10 кілометрів.

Фото: @globaltimesnews