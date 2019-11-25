У Перу автобус впав в ущелину, щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 осіб загинули в Перу в результаті аварії пасажирського автобуса.

Про це передає CGTN.

Відомо, що ще 20 осіб отримали поранення. Інцидент стався в районі центрального департаменту Уануко.

"Схоже, що автобус зірвався з дороги в ущелину приблизно за 500 метрів від Карпського тунелю, який прямував з Уанкайо в Жуніне в Пукальпу на північному сході Укаялі", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що автобус перевозив не менше 50 пасажирів. Автобус впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів.

Постраждалі були доставлені в різні районні лікарні.