У Перу автобус впав в ущелину, щонайменше 10 загиблих
Укрінформ
Щонайменше 10 осіб загинули в Перу в результаті аварії пасажирського автобуса.
Про це передає CGTN.
Відомо, що ще 20 осіб отримали поранення. Інцидент стався в районі центрального департаменту Уануко.
"Схоже, що автобус зірвався з дороги в ущелину приблизно за 500 метрів від Карпського тунелю, який прямував з Уанкайо в Жуніне в Пукальпу на північному сході Укаялі", - йдеться в повідомленні.
Місцеві ЗМІ пишуть, що автобус перевозив не менше 50 пасажирів. Автобус впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів.
Постраждалі були доставлені в різні районні лікарні.