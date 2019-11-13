У Перу автобус впав у прірву, 19 загиблих

Унаслідок аварії з пасажирським автобусом у Перу загинули щонайменше 19 осіб.

Про це повідомляє The Strait Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Щонайменше 19 осіб загинули в результаті ДТП з автобусом у Перу у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Нині відомі не всі обставини аварії, проте, вказується, що на момент інциденту лив дощ та був туман.

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Як повідомлялося, польський автобус з 50-ма пасажирами у неділю вранці, 9 листопада, потрапив в ДТП поблизу Гамбурга. В результаті автопригоди постраждали 13 осіб, сім з яких перебувають у важкому стані.

Фото: AFP