Трамп заявив, що 75% американців не підтримують його імпічмент
Укрінформ
Ініційований Демократичною партією процес імпічменту президента США не підтримують 75% громадян країни.
Про це заявив у Тwitter президент США Дональд Трамп.
"Опитування показали дуже серйозну незгоду з імпічментом, особливо у штатах, що вагаються. 75% проти 25%. Дякую вам!" - написав Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників триває розслідування щодо імпічменту президента. Демократи звинувачують Трампа у спробі втягнути Україну в президентські вибори у США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента – ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Фото: The White House