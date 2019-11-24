Трамп заявив, що 75% американців не підтримують його імпічмент

"Опитування показали дуже серйозну незгоду з імпічментом, особливо у штатах, що вагаються. 75% проти 25%. Дякую вам!" - написав Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників триває розслідування щодо імпічменту президента. Демократи звинувачують Трампа у спробі втягнути Україну в президентські вибори у США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента – ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: The White House