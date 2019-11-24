Протести в Чилі: поліція застосовує заборонені гумові кулі, вже у 280 осіб травми очей

У Чилі внаслідок застосування силовиками гумових куль під час зіткнень з учасниками антиурядових акцій постраждало понад 280 людей.

Про це повідомляє Telesur.

"За час антиурядових акцій протесту щонайменше 280 чилійців зазнали травмування очей унаслідок того, що правоохоронці стріляли їм в обличчя, і це рекордна кількість травмованих згідно зі світовою статистикою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, поліція Чилі застосовує гумові кулі попри офіційну заборону їх використання, за винятком екстремальних ситуацій.

Крім того, від початку акцій протестів проти політики президента Себастьяна Піньєри заарештовано понад 17 тисяч осіб, а 950 затриманих досі перебувають у слідчих ізоляторах.

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Як повідомлялося, вже понад місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності, а також проти політичної еліти. Масштабні демонстрації проти чилійського уряду розпочалися у Сантьяго 14 жовтня через 30-відсоткове підвищення вартості проїзду в метро.

Нинішня криза є найбільшою у Чилі з моменту повернення країни до демократії у 1990 році.

Президент Себастьян Піньєра 17 листопада вперше засудив поліцію за зловживання силою щодо протестувальників.

Фото: Global Look Press / Luis Vargas