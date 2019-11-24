У Колумбії від початку протестів загинули щонайменше троє людей
Фото
Укрінформ
У результаті протестів у Колумбії загинуло троє людей.
Про це повідомляє BBC.
"Щонайменше троє людей загинули від початку протестів у Колумбії проти корупції та можливих заходів жорсткої економії.", - йдеться у повідомленні.
Дюке сказав, що військові здійснюватимуть спільні патрулювання з поліцією.
У п'ятницю в столиці Колумбії Боготі було запроваджено комендантську годину, але це не стримало протестувальників, які наступного дня повернулися на вулиці.
Як повідомлялося, унаслідок сутичок між поліцейськими та протестувальниками у Колумбії 79 людей отримали поранення. Зазначається, що протестуючи занепокоєні можливими внесеннями змін до мінімальної заробітної плати, пенсій, податкової реформи та приватизацією державних підприємств.
Фото: Getty Images