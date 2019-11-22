У Колумбії під час протестів майже 80 осіб зазнали поранення
Про це повідомляє BBC із посиланням на чиновників.
“Щонайменше 42 цивільних та 37 поліцейських отримали поранення (під час протестів у Колумбії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.
Загалом на демонстрацію вийшло понад 200 тисяч людей.
Водночас профспілки й студентські групи закликають до національного страйку проти заходів економії уряду президента Івана Дюка.
Зазначається, що протестуючи занепокоєні можливими внесеннями змін до мінімальної заробітної плати, пенсій, податкової реформи та приватизації державних підприємств.
В уряді ж наголошують що ніяких реформ в питання трудового кодексу або пенсій не заплановано, а все зміни будуть ухвалені після консультацій з профспілками.
Як повідомляв Укрінформ, унаслідок контроверсійних президентських виборів у Болівії 20 жовтня загинуло вже щонайменше 31 людина.