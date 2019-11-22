У Колумбії під час протестів майже 80 осіб зазнали поранення

Унаслідок сутичок між поліцейськими та протестувальниками у Колумбії 79 людей отримали поранення.

Про це повідомляє BBC із посиланням на чиновників.

“Щонайменше 42 цивільних та 37 поліцейських отримали поранення (під час протестів у Колумбії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Загалом на демонстрацію вийшло понад 200 тисяч людей.

Водночас профспілки й студентські групи закликають до національного страйку проти заходів економії уряду президента Івана Дюка.

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Зазначається, що протестуючи занепокоєні можливими внесеннями змін до мінімальної заробітної плати, пенсій, податкової реформи та приватизації державних підприємств.

В уряді ж наголошують що ніяких реформ в питання трудового кодексу або пенсій не заплановано, а все зміни будуть ухвалені після консультацій з профспілками.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок контроверсійних президентських виборів у Болівії 20 жовтня загинуло вже щонайменше 31 людина.