Майже половина американців вважають ЗМІ несправедливими до Трампа
Про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, оприлюднені в четвер, повідомляє The Hill.
«46% американців заявили, що ЗМІ упереджені до Трампа, 12% вважають, що медіа прихильні до президента. Значна частина, 42%, не побачила жодного упередження у висвітленні розслідування», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, результати значною мірою залежать від партійних уподобань респондентів.
Так, несправедливими до Трампа вважають ЗМІ 67% прихильників Республіканської партії. А з-поміж прибічників Демпартії з цим твердженням погодилися лише 27%.
50% американців, котрі не підтримують жодної партії, дотримуються такої самої думки, як і республіканці.
В опитуванні Hill-HarrisX, яке проводилося з 16 і 17 листопада, взяли участь 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становить 3,1%.
Фото: The White House