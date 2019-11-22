Майже половина американців вважають ЗМІ несправедливими до Трампа

ЗМІ упереджено висвітлюють розслідування щодо імпічменту президента США - так вважає майже половина американців.

Про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, оприлюднені в четвер, повідомляє The Hill.

«46% американців заявили, що ЗМІ упереджені до Трампа, 12% вважають, що медіа прихильні до президента. Значна частина, 42%, не побачила жодного упередження у висвітленні розслідування», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, результати значною мірою залежать від партійних уподобань респондентів.

Так, несправедливими до Трампа вважають ЗМІ 67% прихильників Республіканської партії. А з-поміж прибічників Демпартії з цим твердженням погодилися лише 27%.

50% американців, котрі не підтримують жодної партії, дотримуються такої самої думки, як і республіканці.

В опитуванні Hill-HarrisX, яке проводилося з 16 і 17 листопада, взяли участь 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становить 3,1%.

Фото: The White House