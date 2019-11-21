Протести у Грузії: суд виніс вироки 12 активістам

У Тбіліському міському суді вночі 21 листопада винесли вирок 12 протестувальникам, затриманим під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії.

Про це інформує News Tbilisi.

"У Тбіліському міському суді сьогодні вночі винесли вирок 12 активістам опозиції, затриманим 18 листопада під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії", - йдеться у повідомленні.

До адміністративного арешту засудили десятьох осіб, у тому числі - вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух". Це депутат Тбіліської міськради Іраклій Надірадзе та голова фракції ЄНР у парламенті Аджарії Елгуджа Багратіоні.

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Всі вони поїхали з будівлі суду до ізолятора тимчасового утримання. Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих. Двоє активістів отримали словесне попередження та штраф.