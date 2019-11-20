Протести у Гонконзі: активісти намагаються втекти через каналізацію

У Гонконгу протестувальниками, які забарикадувались на території Політехнічного університету, намагаються уникнути арешту, тікаючи через каналізацію.

Про це повідомляє BBC.

"Дехто з протестувальників, які залишилися в оточеному поліцією університеті Гонконга, намагалися втекти від правоохоронців по каналізації", - йдеться у повідомленні.

Сотні протестувальників уже залишили територію університету, але десятки людей все ще залишаються всередині. Шістьох заарештувала поліція в середу за спробу втечі через каналізацію.

Території Політехнічного університету у Гонконгу оточена вже впродовж чотирьох днів.

Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати акції.

Протести періодично супроводжувалися блокуванням вулиць і актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час зіткнень з демонстрантами застрелила протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.

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