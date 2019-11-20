Прем'єр Шрі-Ланки і всі губернатори пішли у відставку - ЗМІ
Укрінформ
Прем'єр-міністр Шрі-Ланка Раніл Вікрамасінгхе йде у відставку.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на адміністрацію прем'єра.
"Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе в середу пішов у відставку", - йдеться у повідомленні.
Це сталося за кілька днів після того, як кандидат у президенти Саджит Премадаса програв президентські вибори.
Як повідомляє портал News first, губернатори всіх дев'яти провінцій Шрі-Ланки також залишили свої посади.
Чиновники отримали відповідне розпорядження від секретаріату президента Шрі-Ланки. Коли будуть призначені нові губернатори провінцій, поки що не повідомляється.