Прем'єр Шрі-Ланки і всі губернатори пішли у відставку - ЗМІ

Прем'єр-міністр Шрі-Ланка Раніл Вікрамасінгхе йде у відставку.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на адміністрацію прем'єра.

"Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе в середу пішов у відставку", - йдеться у повідомленні.

Це сталося за кілька днів після того, як кандидат у президенти Саджит Премадаса програв президентські вибори.

Як повідомляє портал News first, губернатори всіх дев'яти провінцій Шрі-Ланки також залишили свої посади.

Чиновники отримали відповідне розпорядження від секретаріату президента Шрі-Ланки. Коли будуть призначені нові губернатори провінцій, поки що не повідомляється.