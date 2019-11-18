У США троє людей загинули під час стрілянини в супермаркеті

В американському штаті Оклахома щонайменше троє людей загинули через інцидент із застосуванням вогнепальної зброї у супермаркеті містечка Дункан.

Про це повідомляє місцевий телеканал KRON4 із посиланням на правоохоронців.

"Три особи загинули внаслідок стрілянини в супермаркеті Walmart у штаті Оклахома, яка сталася в понеділок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поліція отримала сигнал близько 10-ї години ранку за місцевим часом.

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Через інцидент закрито місцеві школи та університет.

На місці стрілянини працюють правоохоронні органи.