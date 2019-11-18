У США троє людей загинули під час стрілянини в супермаркеті
Укрінформ
В американському штаті Оклахома щонайменше троє людей загинули через інцидент із застосуванням вогнепальної зброї у супермаркеті містечка Дункан.
Про це повідомляє місцевий телеканал KRON4 із посиланням на правоохоронців.
"Три особи загинули внаслідок стрілянини в супермаркеті Walmart у штаті Оклахома, яка сталася в понеділок", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, поліція отримала сигнал близько 10-ї години ранку за місцевим часом.
Через інцидент закрито місцеві школи та університет.
На місці стрілянини працюють правоохоронні органи.