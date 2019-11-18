Силовики у Буркіна-Фасо знищили 32 терористів

У західноафриканській країні Буркіна-Фасо урядові сили за два дні знищили 32 бойовиків, звільнили заручників, яких ті утримували, та вилучили велику кількість зброї.

Про це інформує Сіньхуа.

«Військові Буркіна-Фасо поширили сьогодні заяву, в якій повідомили, що днями сили безпеки країни ліквідували 32 терористів у провінціях Лорум і Бам на півночі Буркіна-Фасо», - йдеться в повідомленні

Як уточнюється, бойовики були ліквідовані в ході двох сутичок.

Перша сталася 15 листопада. Патрульна конвой сил безпеки в провінції Лорум потрапив у засідку. В результаті кількагодинної перестрілки правоохоронці знищили 24 терористів і звільнили з полону кількох жінок.

16 листопада силовики завдали удару по ключових позиціях терористів поблизу міста Бурзанга в провінції Бам. У результаті вдалося ліквідувати 8 бойовиків і вилучити велику кількість зброї та боєприпасів.

Фото: Getty Images