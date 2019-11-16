В Ірані проходять протести через підвищення цін на бензин

У кількох іранських містах почалися акції протесту після того, як уряд країни оголосив про рішення підвищити ціни на бензин в два рази.

З 15 листопада Іран також ввів квоти на роздрібні продажі палива. Іранська влада заявила, що прийняті ними заходи спрямовані на надання допомоги нужденним громадянам, повідомляє агентство IRNA.

Відзначається, протести почалися увечері в п'ятницю як мінімум в десяти містах Ірану. Найбільше загострилася обстановка в Сирджані, де жителі спробували атакувати нафтобазу, але їм завадили правоохоронці.

До ночі протести вщухли, але сьогодні з ранку, 16 листопада, поновилися.

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За рішенням іранської влади ціни на бензин на АЗС збільшені на 50%, з 15 тис. іранських ріалів (близько 30 американських центів) до 30 тис. Вдвічі (до 15 тис. іранських ріалів) зросла і пільгова ціна на бензин в рамках квоти на кожну людину. За новими правилами, автовласники за цією ціною будуть отримувати до 60 л бензину на місяць, власники мотоциклів — 25 л. Для працівників таксі передбачена квота в 400 л.