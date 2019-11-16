У США на шкільному футбольному матчі сталася стрілянина, є постраждалі

«У п'ятницю ввечері під час футбольного матчу між командами старшокласників середніх шкіл Плезантвіль і Камден були поранені дві людини», - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, в результаті стрілянини, що сталася під час матчу, були серйозно поранені хлопчик у віці від 10 до 14 років і чоловік.

Футбольний матч розпочався о 7 годині вечора за місцевим часом, стрілянина сталася в третій чверті гри, коли Камден вів з рахунком 6-0.

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Відзначається, що стрілянина почалася на трибунах вболівальників школи Плезентвіль, коли їх команда почала програвати.

Матч був припинений, а спортсмени і вболівальники покинули стадіон.