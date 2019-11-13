Молдова: чи є життя після корупції та ще й у союзі з «червоними»

Парламент проголосував за вотум недовіри уряду. Антиприприродня європейсько-проросійська коаліція розпалася. Олігархат безсмертний?

Парламент 12 листопада на пленарному засіданні проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду. Таким чином, уряд прем'єр-міністра Майї Санду йде у відставку, йдеться на парламентському сайті.

Несподіванка для всіх: перша – у червні

Майя Санду представляє виборчий блок ACUM, сформований в грудні минулого року з двох проєвропейських правоцентристських партій. У червні цього року блок, несподівано для багатьох, уклав союз з… проросійською Партією соціалістів, у такий спосіб поклавши край гострій кризі влади. У вересні ACUM та соціалісти підписали 15-сторінкову угоду про пріоритетні реформи - перш за все у сфері правосуддя - та соціально-економічні завдання на коротко-, середньо- і довгостроковий періоди, а також домовилися не "нападати один на одного" під час місцевих виборів, які пройшли у Молдові 20 жовтня.

Угоду вітали в ООН і МВФ, Майю Санду радо приймали в Німеччині, Брюсселі та США.

Майя Санду в США прийняв віце-президент Майкл Пенс

«Політичне партнерство між блоком ACUM і Партією соціалістів виглядає незвичним. Але це було єдино правильним рішенням, щоб звільнити країну від корумпованого і антидемократичного режиму, під час існування якого країна зубожіла, а люди, які не підкорялися режиму, піддавалися справжньому терору», - пояснювала Санду. І наголошувала, що вже відбувається очищення державних структур від корумпованих елементів, а їх місця займуть справжні професіонали, які проводитимуть необхідні для країни реформи.

Несподіванка, але більш очікувана – у листопаді

А 8 листопада ПСРМ зареєструвала в парламенті ініціативу про вотум недовіри уряду. Підстава - намагання взяти під контроль посаду генерельного прокурора. Уряд вніс поправки до закону «Про прокуратуру», згідно з якими кандидатів на посаду генпрокурора висуває прем'єр-міністр.

Перед голосуванням щодо вотуму недовіри прем’єр-міністр виступила в парламенті і звинуватила соціалістів у тому, що вони бояться сильного уряду, який за два місяці виконав узяті зобов'язання і розблокував зовнішнє фінансування. У жорсткій промові вона назвала всіх, хто хоче скинути її кабінет міністрів, боягуами і зрадниками: «Я розумію, ви злякалися, коли уряд зупинив корупційні схеми, за рахунок яких ви годувалися довгі роки. Ви злякалися, коли уряд вирішив призначити генерального прокурора, який посадив би злодіїв у тюрми, замість того щоб виконувати політичні замовлення. Ви злякалися настільки, що вирішили скинути уряд», - зазначила Санду.

Майя Санду виступає з трибуни парламенту

Але в підсумку за ініціативу соціалістів проголосували 63 депутати: власне, дві фракції – самі соціалісти – коаліціянти Санду – та депутати від колишньої правлячої Демократичної партії олігарха Володимира Плахотнюка. Ну, це все ілюстрація до того, як можна про щось домовлятися з «червоними» і чого можна очікувати від «олігархократів».

«Скажете, що ми теж уклали договір? Так! Щоб врятувати країну від чуми! Ми знали, що робимо, ми не були наївними, знали, що багато хто з вас були співучасниками Плахотнюка, знали, що ризикуємо своєю репутацією. Але ми не займаємося політикою заради репутації! Ми пішли на коаліцію, щоб не дозволити Плахотнюку перетворити країну в свій маєток », - підсумувала Санду.

Втім, як би тепер Молдова не перетворилася на «маєток Путіна»…

Усі ті самі, але без головного олігарха

За впливом у Молдові бізнесмен і політик Володимир Плахотнюк – Ахметов, Коломойський і Пінчук в одній особі… Принаймні був до літа цього року, коли мусив тікати з країни. Літак із запущеними двигунами чекав Плахотнюка в аеропорту. Але лідер Демпартії обачно, щоб не завадили вилетіти з країни, на автомобілі через Придністров'я в'їхав в Україну, а звідки полетів нібито до Лондона, але точно не відомо.

Укрінформ розповідав про найбільшу за всю історію незалежності Молдови політичну і конституційну кризу в середині цього року, коли контрольований Плахотнюком Конституційний суд оголосив нечинним парламент.

Володимир Плахотнюк / Фото: Sputnik/ Miroslav Rotari

З 2001 по 2011 роки Плахотнюк був комерційним директором, а потім генеральним директором і віце-президентом найбільшої в країні нафтокомпанії «Petrom Moldova». Був ще й власником одного з найбільших у країні банків – «Vicnoriabank».

Під час правління Партії комуністів (2001-2009 рр.) його називали ще «сірим кардиналом» цієї партії, а після втрати комуністами влади Плахотнюк сам пішов у політику, ставши одним із неформальних лідерів, а водночас і фінансистом Демократичної партії.

Демпартія орендувала в самому центрі молдавської столиці розкішний офіс площею близько 7 тисяч квадратних метрів. За даними журналістського розслідування RISE Moldova, Плахотнюку ще належить найбільша компанія Finpar Invest, яка володіє об'єктами нерухомості, придбаними «задешево» за часів правління комуністів.

Плахотнюк є ще й власником медіахолдингу, до складу якого входять кілька телеканалів і радіостанцій. На додачу в олігарха є ще й договір на ретрансляцію на території Молдови Першого російського телеканалу.

Створена в парламенті спеціальна комісія з розслідування звинувачує його у підкупі депутатів, у розвалі політичних партій, а також у тому, що він «підім'яв під себе» всі державні інститути: правоохоронну систему, правосуддя, Верховний і Конституційний суд. А також, що через підконтрольні йому правоохоронні органи й прокуратуру розправлявся з політичними опонентами шляхом шантажу, погроз і порушення кримінальних справ на політичних та інших опонентів. Що буде тепер з цим розслідуванням?..

«Політичну кризу в Молдові успішно подолали. Однак попереду – ще дуже багато «підводних каменів», і чи вистачить стійкості й мудрості новому уряду впоратися з проблемами, покаже тільки час», - писала кореспондент Укрінформ у червні 2019 року. Ось час і показав: домовлятися з посткомуністичними політиками із повернутою в бік Росії головою – не виходить.

Що тепер?..

Рішення парламенту Молдови є тривожним сигналом, йдеться у заяві речника ЄС, повний текст якої оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій. «Голосування щодо висловлення недовіри уряду Республіки Молдова через питання, пов’язані із процесом відбору генерального прокурора є тривожним сигналом... (Урядова) коаліція започаткувала декілька ініціатив для виконання ключових зобов’язань, зокрема, у сферах боротьби з корупцією, забезпечення незалежності судів та у розслідуванні банківських махінацій. Необхідність таких реформ не зникає внаслідок голосування за відставку цього уряду», - йдеться у документі.

Міжнародний валютний фонд пильно стежить за останніми політичними подіями в Молдові, щоб «оцінити перспективи зовнішнього фінансування» країни, заявив голова місії МВФ, відповідальної за Молдову, Рубен Атоян. Як зазначено в його повідомленні, МВФ аналізує, як останні події в Молдові можуть позначитися на програмі з МВФ. Водночас від імені МВФ він подякував уряду Майї Санду «за прийняття рішучих заходів по просуванню реформ, які підтримуються Міжнародним валютним фондом». Атоян зазначив, що МВФ «готовий підтримати продовження процесу реформ в Молдові після формування нового уряду».

Зінаїда Гречана

Фракція Партії соціалістів (ПСРМ) готова сформувати нову коаліцію з блоком ACUM. Однак не готова вдруге призначити Майю Санду прем'єр-міністром. Про це заявила спікер парламенту Зінаїда Гречана після консультацій з президентом-соціалістом Ігорем Додоном, передає tv8.md. Гречана підкреслила, що ПСРМ наполягає, щоб на посаду прем'єра не висували «пані, яка спровокувала цю політичну кризу». Водночас соціалісти стверджують, що хочуть уникнути дострокових виборів, і думають про можливість призначити уряд меншості.

«Якщо депутати блоку ACUM не захочуть вести переговори, тоді стає очевидним їх бажання підштовхнути країну до дострокових парламентських виборів. В цьому випадку я, як президент країни, візьму на себе відповідальність і запропоную політично незалежного кандидата в прем'єри, технократа», - зазначив Ігор Додон.

Зі свого боку представники блоку ACUM за підсумками зустрічі з президентом заявили, що тільки Майю Санду можуть висунути на посаду прем'єр-міністра, інші варіанти вони не розглядають. У блоці також відзначили, що мали ефективний діалог з ПСРМ, але «дестабілізуючим фактором» завжди ставав Додон: «Тут найбільша проблема не в ПСРМ з нею ми якось спілкувалися і знаходили рішення… Ігор Додон - головний фактор ризику, нам потрібні гарантії того, що вчорашні події не повторяться», - заявив депутат Олександр Слусар. За його словами, Додон запитав, як він може дати такі гарантії, і Слусар у відповідь заявив, що «найкращою гарантією» стане відставка Додона.

Ігор Додон, Майя Санду

Водночас Ігор Додон заперечує можливість нової коаліції і з депутатами від Демпартії, хоча вони й допомогли соціалістам повалити уряд Майї Санду.

Слусар звернув увагу на цю заяву Додона про те, що соціалісти не будуть створювати ніяких коаліцій з демократами: «Виникає питання, як тоді буде працювати цей уряд. Адже, крім того, що за нього хтось повинен проголосувати, цей уряд повинен мати підтримку своїх проектів у парламенті».

Що ж стосується можливості створення коаліції ACUM з «оновленою і очищеною» Демпартією, то це, як пише видання NOI - це давній план західних партнерів. За словами політолога Віктора Жосу, американці давно виношували ідею створити чисто прозахідний союз правих з демократами, але без Плахотнюка.

Тож найбільш імовірним варіантом на сьогодні видаються нові вибори. Де соціалісти – аналог наших регіоналів, блок ACUM (партія «гарвардських хлопчиків», як звуть її у соцмережах) більше скидається на «Голос», а Демпартія – партія одного найбагатшого олігарха – не збагнеш одразу, з ким і порівнювати.

Молдова, як і Україна, важко намагається позбутися олігархо-корупційної моделі правління. І теж – «ти її в двері – вона у вікно» - погано це виходить.

Олександр Волинський, Київ