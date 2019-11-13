Старі бомбардувальники США можуть "підлаштувати" під гіперзвукову зброю

Військово-повітряні сили США можуть переобладнати старі моделі стратегічних бомбардувальників B-52 для запуску гіперзвукової зброї.

Про це заявив помічник міністра ВПС США по закупівлях, технологіям і логістиці Вілл Ропер, повідомляє Business Insider.

"Ропер сказав журналістам у Вашингтоні, що служба має концепцію свого поточного флоту бомбардувальників, що представляє собою перетворення бомбардувальників - B-52 Stratofortress, B-1 Lancer або B-2 Spirit - у "щось інше" в майбутньому", - сказав Ропер.

За його словами, служба співпрацює з Командуванням глобальних ударів Повітряних сил США у цьому напрямку.

У червні американці провели успішні льотні випробування гіперзвукових бойових блоків з системою повітряного запуску, носіями яких стали B-52.

B-52 – це найстаріший американський важкий дальній бомбардувальник. У ВПС він використовується з 1955 року (вперше піднявся в повітря в 1952 році). В даний час в складі ВПС знаходиться 76 цих літаків (18 з них – в резерві), кожен з яких здатний нести 31,5 тонни крилатих ракет, бомб, включаючи високоточні.

Вартість однієї такої машини становить близько 84 мільйонів доларів. В цілому було випущено 744 літаки, вони застосовувалися американцями практично у всіх недавніх збройних конфліктах – перш за все в Афганістані і Іраку – для нанесення ударів з повітря високоточними боєприпасами.

Фото: Staff Sgt. Daniel Snider / US Air Force / DVIDS