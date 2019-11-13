США терміново евакуюють з Болівії родини дипломатів
Про це повідомляє NBC News.
“Держдеп США наказав членам родин американських урядових службовців залишити Болівію через заворушення в цій країні”, - повідомляє телеканал.
Також Держдеп застеріг американських громадян від подорожей до Болівії та заявив, що уряд США має обмежену можливість надавати екстрену допомогу на місці.
Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні зазнали поранень.
Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала в.о. президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.