США терміново евакуюють з Болівії родини дипломатів

Державний департамент США розпорядився терміново евакуювати родини дипломатів, що працюють у Болівії, через масові заворушення у країні.

Про це повідомляє NBC News.

“Держдеп США наказав членам родин американських урядових службовців залишити Болівію через заворушення в цій країні”, - повідомляє телеканал.

Також Держдеп застеріг американських громадян від подорожей до Болівії та заявив, що уряд США має обмежену можливість надавати екстрену допомогу на місці.

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Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні зазнали поранень.

Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала в.о. президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.