Трамп заявляє, що готовий зустрічатися з диктаторами

Президент США Дональд Трамп зазнав нової хвилі критики після своєї заяви про готовність зустрічатися з лідерами диктаторських режимів, якщо це буде "добре" для американців.

Про це він заявив, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли я зустрічаюся з лідерами країн, які прибувають – королями, королевами, прем'єр-міністрами, президентами й диктаторами – я зустрічаюся з ними всіма... Хтось хоче приїхати? Диктатори – це ОК. Приїжджайте. Що б там не було, але щоби було добре для Сполучених Штатів", - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, президент Трамп неодноразово зазнавав критики через свої контакти з лідерами диктаторських режимів або автократичних країн. Востаннє його критикували перед зустріччю з президентом Туреччини Ердоганом, який у середу прибуває до Сполучених Штатів.

Фото: The White House