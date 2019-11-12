Штати залишають пів тисячі військових у Сирії — Пентагон

Виведення частини американського контингенту з північного сходу Сирії триватиме ще принаймні кілька тижнів, після чого там залишиться близько півтисячі військовослужбовців.

Це підтвердив під час брифінгу для журналістів міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми досі виводимо людей з північного сходу Сирії. Так, цей процес триває і займе, напевно, пару тижнів чи більше", - зазначив глава Пентагону.

Водночас він зауважив, що не може сказати точну кількість американських військових, які залишаться в Сирії, коментуючи заяву голови Комітету начальників штабів ЗС США генерал Міллі, яку той оприлюднив напередодні.

"Коли йдеться про розгортання військ, люди прибувають та убувають щодня. Отже, те що сказав (генерал) Міллі – від 500 до 600 військових, – так і є, близько 500-600 людей, це приблизно так", - погодився міністр оборони.

При цьому він підкреслив, що це приблизні цифри, і не можна говорити про сталу численність контингенту до кожного військовослужбовця. "Будь-хто в армії скаже вам, що ця кількість змінюється щодня", - зауважив міністр оборони США.