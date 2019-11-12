Штати залишають пів тисячі військових у Сирії — Пентагон
Це підтвердив під час брифінгу для журналістів міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми досі виводимо людей з північного сходу Сирії. Так, цей процес триває і займе, напевно, пару тижнів чи більше", - зазначив глава Пентагону.
Водночас він зауважив, що не може сказати точну кількість американських військових, які залишаться в Сирії, коментуючи заяву голови Комітету начальників штабів ЗС США генерал Міллі, яку той оприлюднив напередодні.
"Коли йдеться про розгортання військ, люди прибувають та убувають щодня. Отже, те що сказав (генерал) Міллі – від 500 до 600 військових, – так і є, близько 500-600 людей, це приблизно так", - погодився міністр оборони.
При цьому він підкреслив, що це приблизні цифри, і не можна говорити про сталу численність контингенту до кожного військовослужбовця. "Будь-хто в армії скаже вам, що ця кількість змінюється щодня", - зауважив міністр оборони США.