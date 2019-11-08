В Австралії палає один з штатів — майже сотня лісових пожеж

Австралійська влада заявила, що в штаті Новий Південний Уельс спалахнула безпрецедентна кількість лісових пожеж.

Про це повідомляє BBC.

“Австралійські органи заявили, що в Новому Південному Уельсі спалахнула безпрецедентна кількість лісових пожеж, які загрожують штату”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, мова йде про понад 90 пожеж, які палають у штаті в п'ятницю.

35-градусна спека й сильні пориви вітру ускладнюють гасіння полум'я в регіоні.

Нині до спецоперації залучили понад тисячу пожежників та 70 літаків.

Зазначається, що минулого тижня в результаті лісової пожежі в Австралії було спалено 2 тисячі гектарів землі у заповіднику коал. Ймовірно, тоді загинуло сотні тварин.