Вантажівка з 39 трупами: британська поліція ідентифікувала всі тіла

Британська поліція ідентифікувала тіла всіх 39 осіб, знайдених в автоконтейнері в Ессексі, поблизу Лондона, 23 жовтня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на поліцію.

“Поліція заявила, що формально ідентифікувала всі 39 тіл, які були знайдені в автоконтейнері в Ессексі минулого місяця”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також повідомили відповідну інформацію родичам загиблих.

Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

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