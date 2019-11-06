Казахстан забирає з оренди РФ 11 тисяч гектарів космодрому Байконур

"На пленарному засіданні «добро» Мажилісу отримали ратифікаційні поправки до казахстансько-російського Договору оренди комплексу «Байконур». Передбачається повернення земельних ділянок площею 11,6 тисячі гектарів, які виводяться з оренди Російської Федерації. Земельні ділянки, що повертаються, будуть перерозподілені для будівництва об'єктів, які мають республіканське значення", - йдеться у повідомленні.

Всього з оренди виводяться чотири земельні ділянки. На них буде побудована ділянка автомобільної дороги "Західна Європа - Західний Китай", залізниці Алмати - Москва, ділянка газопроводу "Бейнеу - Шимкент"). Також земля буде задіяна в розвитку селища Торетам Кармакшинського району Кизилординської області.

Росія орендує комплекс "Байконур", до якого входять місто Байконур і космодром. У місті живе більше ніж 76 тис. 500 осіб, 60% з яких - громадяни Казахстану, близько 37% - громадяни Росії. Глава адміністрації Байконура призначається указами президентів двох країн. У місті діють російські органи влади, в тому числі міська адміністрація, муніципальні підприємства та установи і силові структури.

Казахстан у Байконурі має спеціального представника президента і представництва своїх силових структур, через які проводиться координація і взаємодія між російськими і казахстанськими державними органами і міністерствами.