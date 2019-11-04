Парламент Румунії проголосував за новий уряд на чолі з Орбаном

Парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, який очолює Націонал-ліберальну партію.

Про це повідомляє Romania-Insider.com.

“Парламент Румунії проголосував у понеділок, 4 листопада. Новий уряд на чолі з Людовіком Орбаном отримав 240 голосів "за", що на 7 більше, ніж необхідний мінімум (233 голоси)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий уряд складається з 15 міністрів та віцепрем'єр-міністра.

Серед пріоритетів нового уряду - поправка до бюджету на цей рік, яка дозволить виплачувати пенсії та зарплати в державному секторі до кінця року, підготовка до зими з точки зору енергетичних запасів, висунення кандидатури на посаду європейського комісара та підготовка проєкту бюджету на 2020 рік.

Новий уряд також повинен вирішити деякі нагальні проблеми в судовій сфері.

Міністри кабінету Орбана складуть присягу сьогодні ввечері в палаці Котроцені і проведуть перше засідання уряду у вівторок, 5 листопада.

Як відомо, Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристського альянсу Європейської народної партії (ЄНП).

Фото: Romania Insider