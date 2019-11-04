У Непалі автобус упав у річку: 17 загиблих, 50 постраждалих

“Переповнений автобус з'їхав із гірської дороги та в'їхав у річку в Непалі. Унаслідок аварії загинуло 17 осіб, ще 50 постраждали”, - йдеться у повідомленні.

За словами представника поліції, автобус повертався з людьми з фестивалю та ймовірно в транспортного засоба сталася технічна несправність перед ДТП у неділю.

Зазначається, що аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду.

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Як повідомлялося, в неділю у Франції перекинувся пасажирський автобус фірми Flixbu, що здійснював рейс Париж-Лондон, внаслідок чого постраждали 33 особи, включаючи водія.