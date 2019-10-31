Boeing "заземлив" пів сотні літаків 737NG через тріщини

Американська компанія Boeing заборонила здійснювати польоти 50 літакам моделі 737NG через виявлені тріщини.

Про це повідомляє AFP із посиланням на речника компанії.

"У четвер Boeing заявив про "заземлення" 50 літакам моделі 737NG через виявлені тріщини", - йдеться у повідомленні.

За словами речника компанії, з 1000 проінспектованих літаків тільки у 5%, або у 50 знайшли тріщини.

Водночас, у Boeing наголосили, що пасажирам не варто переживати.

Зазначається, що у компанії вже повідомляли про проблеми в цій моделі, які пов'язані з частиною літака, яка зв'язує крило з фюзеляжем повітряного судна.

Раніше у компанії Boeing також заявили про проблеми з двигуном у новій моделі 777X.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який упав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово припинили по всьому світу.