У Конгресі США підтримали резолюцію проти запрошення Росії на саміти G7

Резолюція проти запрошення Російської Федерації на саміти країн «Великої сімки» була одноголосно прийнята в Палаті представників Конгресу США.

Про це йдеться на сайті автора резолюції – члена Демократичної партії від штату Нью-Джерсі Альбіо Сайреса.

«Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з «Групи восьми», країни, які там залишилися, погодили ряд умов, які мають бути дотриманими для того, щоб Росії дозволили брати участь в майбутніх самітах G8. Росія не виконала жодної з цих умов і стала виявляти ще більшу агресію в Україні та підривати демократію в інших країнах, включаючи США», - заявив конгресмен.

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Албіо Сайрес представив резолюцію, що передбачає заборону на участь Росії в самітах «Великої сімки», ще в серпні цього року, після того, як президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання запросити Володимира Путіна на наступний саміт G7. Окрім того, у резолюції висловлюється підтримка України та засуджуються дій Москви.