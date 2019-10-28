Три події світу. Формула ритуального візиту, Трюдо відступає та наступ на курдів

Володимир Зеленський узяв участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто та зустрівся у Токіо з Штайнмаєром

Ліберальна партія виграла парламентські вибори в Канаді, проте отримала лише відносну більшість. Путін та Ердоган вирішили, що зможуть вирішити долю курдів на півночі Сирії.

Церемонія інтронізації імператора Японії – не лише урочиста подія, але і унікальна можливість стати учасником цікавого ритуалу. Не дивно, що Володимир Зеленський охоче прийняв пропозицію взяти у ній участь. Ще до інтронізації імператора Нарухіто український президент провів зустріч з японським прем’єром Сіндзо Абе, обговоривши перспективи розвитку двосторонньої співпраці. Україні не варто забувати, що Японія послідовно підтримує наш суверенітет і є одним з найбільших донорів фінансів.

Проте на перший план вийшла зустріч українського та німецького президентів. Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили стан взаємин між нашими державами, звісно, не обійшлося і без відомої формули врегулювання конфлікту на Донбасі. Проте – без подробиць, що дає кожному можливість для широких тлумачень. Варто відзначити, що прессекретар Путіна Пєсков заявив, що нині підготовка до зустрічі у Нормандському форматі не ведеться, а міністр закордонних справ Росії Лавров висловив готовність сприяти виконанню Мінських домовленостей так званими ДНР та ЛНР. Це вже апробована тактика Кремля: намагатися виступити в ролі посередника, а не учасника конфлікту. Володимир Зеленський після Японії показово відвідав Золоте – одну з точок потенційного розведення сил на Донбасі.

Непогані для України новини надійшли з-за океану. Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на дострокових парламентських виборах, у яких взяли участь майже 63% виборців. Щоправда, у парламенті ліберали матимуть лише відносну більшість і будуть змушені домовлятися з іншими політичними силами. Перемогла на виборах і міністр закордонних справ Христина Фрилянд, а представництво чарівної статі у нижній палаті канадського парламенту сягнуло 29%. Є підстави вважати, що курс на підтримку України Канада збереже.

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Президент Росії та Туреччини після 7годинних переговорів у Сочі підписали меморандум, який має визначити долю курдів на півночі Сирії. Володимир Путін підтримав прагнення Реджепа Ердогана створити своєрідну зону безпеки за рахунок участі російської військової поліції. Втім, меморандум необхідно ще реалізувати, і з цим можуть бути проблеми, враховуючи загальний близькосхідний клімат. Цікаво, що у НАТО, генеральний секретар якого Єнс Столтенберг наголошує на готовності давати відсіч гібридним викликам, до домовленостей Путіна та Ердогана поставилися без надмірних емоцій, демонструючи статус спостерігача. США, які не так давно відмовили курдам у подальшій підтримці, відповіли асиметрично – повідомленням про знищення лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Євген МАГДА, Інститут світової політики