Протести у Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати

У Гонконзі поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестували проти жорстоких дій співробітників правоохоронних органів під час акцій, що тривають вже кілька місяців.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Гонконгська поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати, щоб розігнати тисячі протестувальників неподалік гавані Коулун, на акції протесту проти поліцейської жорстокості протягом місяців заворушень", - йдеться у повідомленні. Декілька людей були заарештовані у ході розгону демонстрації.

Поліція зранку в неділю звернулася до демонстрантів з вимогою розійтися, оскільки багатотисячна антиурядова демонстрація була організована у популярному туристичному районі.

"Протестувальники кажуть, що головна причина, з якої вони прийшли сюди, полягала в тому, що вони вимагають розслідувати дії поліції на попередніх акціях протесту", - зазначає Al Jazeera.

Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту в Гонконзі тривають із червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяв видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Влада Гонконгу офіційно відкликала з Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, що спричинив тривалі масові протести в регіоні.