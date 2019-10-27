В Іраку кількість жертв під час протестів зросла до 63 осіб
Укрінформ
В Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 осіб.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Зазначається, що внаслідок сутичок 2 592 людини дістали поранення.
Протягом 26 жовтня шість людей загинули у столиці Багдаді й у місті Насірія на півдні країни.
Протести спалахнули 25 жовтня як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця.
Фото: АА