В Іраку кількість жертв під час протестів зросла до 63 осіб

В Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 осіб.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що внаслідок сутичок 2 592 людини дістали поранення.

Протягом 26 жовтня шість людей загинули у столиці Багдаді й у місті Насірія на півдні країни.

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Протести спалахнули 25 жовтня як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця.

Фото: АА