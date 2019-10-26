Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 40

В результаті нових антиурядових акцій протесту в Іраку загинули вже більш як 40 осіб.

Про це повідомляє AFP.

«В результаті антиурядових акцій протесту, що відновилися в п'ятницю по всьому Іраку, через використання сльозогінного газу, бойових пострілів і пожеж загинули більш як 40 осіб», - йдеться в повідомленні.

Дванадцять людей загинули лише в південному місті Діванія, ще 30 осіб потрапили до списку жертв, складеного іракською Комісією з прав людини.

Більшість жертв загинули під час штурму штаб-квартир збройних угруповань або урядових органів.

Як зазначає видання, парламент країни планує зібратися в суботу для подальшого обговорення ситуації з протестами.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого демонстранта в результаті антиурядових акцій протесту, що знову розпочалися в іракській столиці Багдад, через високий рівень корупції та безробіття. Протести є другим етапом руху, що стартував на початку жовтня. В результаті першої хвилі загинули більш як 150 осіб.

Фото: АА