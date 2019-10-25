Протести в Іраку: десятки загиблих, дві тисячі поранених

Сьогодні в іракській столиці Багдад поновилися антиурядові акції протесту, жертвами зіткнень стали понад 20 осіб.

Про це повідомляє Shafaq News.

"Щонайменше 21 демонстрант загинув, ще 2000 людей отримали ушкодження під час протестів у п'ятницю в Іраку", - йдеться у повідомленні.

Джерело у правоохоронних органах повідомило Shafaq News, що в провінції Дхі-Кар, запроваджено комендантську годину з 20:00. до подальших інструкцій через збройні зіткнення, що спалахнули між протестувальниками та членами групи Асаїба Ахла аль-Хака.

Як повідомлялося, в іракській столиці Багдаді після тритижневої перерви відновилися антиурядові протести через високий рівень корупції та безробіття. Прем'єр-міністр країни Адел Абдул-Махді вже заявив, що розпочне впроваджувати необхідні реформи та наступного тижня проведе зміни в уряді.

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Зазначається, що хвиля антиурядових протестів в різних містах Іраку почалися на початку жовтня.

У результаті надмірного застосування сили з боку правоохоронців під час протестів загинуло загалом 149 людей та понад 3 тисячі людей отримали поранення. Після обіцянок про покращення життя в країні з боку уряду демонстрації тимчасово припинилися.

Фото: АА.