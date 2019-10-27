Протести в Чилі: президент закликав міністрів піти у відставку

Президент Чилі Себастьян Піньєра звернувся до всіх міністрів з проханням подати у відставку на тлі масових протестів, щоб він зміг сформувати новий уряд.

Про це повідомляє EFE. На думку Піньєри, це необхідно, щоб впоратися з триваючими протестами в Чилі. Читайте також: У столиці Чилі скасували комендантську годину Протести в Чилі почалися з-за підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.