На протести в Чилі вийшли понад мільйон людей

На протести в Чилі вийшли понад мільйон людей

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Укрінформ
У п’ятницю в Чилі на чергову акцію протесту вийшли понад мільйон людей, які вимагали проведення реформ.

Як повідомляє DW, ця акція стала наймасштабнішою в історії Чилі.

« У Чилі сьогодні - історичний день. У країні проходить мирна маніфестація за участю близько одного мільйона осіб», — повідомив мер Сантьяго Карла Рубілар Бараона на своїй сторінці в Twitter.

У столиці Сантьяго демонстранти пройшли повз будівлю уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку.

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Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було.

Також марші протесту за участю тисяч людей пройшли в інших містах країни.

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