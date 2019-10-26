На протести в Чилі вийшли понад мільйон людей

У п’ятницю в Чилі на чергову акцію протесту вийшли понад мільйон людей, які вимагали проведення реформ.

Як повідомляє DW, ця акція стала наймасштабнішою в історії Чилі.

« У Чилі сьогодні - історичний день. У країні проходить мирна маніфестація за участю близько одного мільйона осіб», — повідомив мер Сантьяго Карла Рубілар Бараона на своїй сторінці в Twitter.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 жовтня 2019 р.

У столиці Сантьяго демонстранти пройшли повз будівлю уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку.

Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було.

Також марші протесту за участю тисяч людей пройшли в інших містах країни.