На протести в Чилі вийшли понад мільйон людей
Як повідомляє DW, ця акція стала наймасштабнішою в історії Чилі.
« У Чилі сьогодні - історичний день. У країні проходить мирна маніфестація за участю близько одного мільйона осіб», — повідомив мер Сантьяго Карла Рубілар Бараона на своїй сторінці в Twitter.
Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD— Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 жовтня 2019 р.
У столиці Сантьяго демонстранти пройшли повз будівлю уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку.
Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було.
Також марші протесту за участю тисяч людей пройшли в інших містах країни.