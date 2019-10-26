США призупинили польоти в міста Куби, окрім Гавани

США призупинили польоти в усі аеропорти Куби, за винятком аеропорту Гавани.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Авіакомпаніям дали 45 днів на скасування всіх запланованих рейсів. Обмеження торкнулося дев'ять кубинських аеропортів.

«Сьогодні я попросив міністра транспорту призупинити регулярне авіасполучення між США і всіма кубинськими аеропортами, за винятком аеропорту Гавани Хосе Марті. Ця дія не дозволить режиму Кастро отримувати прибуток від авіаперевезень в США і використовувати доходи для придушення кубинського народу»,— прокоментував рішення Держдепартаменту держсекретар США Майк Помпео.

Пізніше МЗС Куби виступив з критикою дій Вашингтона, попередивши, що порушення авіасполучення не змусить владу Куби піти на поступки.

У червні 2019 року США обмежили групові поїздки на Кубу для своїх громадян.