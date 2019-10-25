В Японії міністр "погорів" на підкупі делікатесами і пішов у відставку
Про це повідомляє BBC.
«Новий японський міністр торгівлі Іссю Сугавара пішов у відставку після звинувачень у порушенні виборчого законодавства: ЗМІ заявили, що урядовець роздавав своїм виборцям із Токіо дорогі дині, апельсини, краби, маточне молоко та ікру», - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, повідомляється, що Сугавара пропонував родині одного зі своїх виборців грошову пожертву на суму 185 доларів.
Слід зазначити, що урядовець здійснив ці порушення на тому окрузі, звідки він раніше обирався у парламент.
Після цієї скандальної інформації у п’ятницю чиновник, окрім подання у відставку, публічно вибачився на пресконференції. На своїй посаді Сугавара пропрацював лише місяць.
Варто зазначити, що японський прем’єр Сіндзо Абе також вибачився перед народом країни, заявивши, що відповідальність за призначення міністра «лежить особисто на ньому». Новим главою міністерства торгівлі стане Хіросі Кадзіяма.