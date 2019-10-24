У Техасі зіткнулися вертольоти, є загиблі
Укрінформ
Двоє людей загинули і ще одна постраждала в результаті зіткнення вертольотів в американському штаті Техас.
Аварія сталася у середу вранці у громаді Хебронвілл, що на 260 кілометрів на південь від міста Сан-Антоніо, повідомляє ABC.
Гелікоптери зіткнулися в повітрі, коли пілоти випасали оленів на ранчо, уточнило Федеральне управління цивільної авіації США.
Водночас у техаському Департаменті громадської безпеки повідомили, що один гелікоптер зміг приземлитися, інший - розбився.