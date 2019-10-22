У США госпіталізували експрезидента

Колишнього президента США Джиммі Картера госпіталізували увечері в понеділок після того, як він впав у себе вдома та зламав таз.

Про це повідомляє The Carter Center у Twitter.

“Колишній президент США Джиммі Картер вчора ввечері впав у своєму будинку в Плейнс, штат Джорджия, його госпіталізували до медичного центру Phoebe Sumter для спостереження та лікування незначного перелому таза”, - йдеться у твіті.

Зазначається, що 95-річний Картер на даний момент перебуває в хорошому настрої й з нетерпінням чекає на одужання вдома.

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У травні 2019 року він зламав стегно і переніс операцію.

Як повідомлялося, Картер був президентом США в 1977-1981 роках і вважається головним довгожителем серед всіх, хто коли-небудь обіймав цей пост.