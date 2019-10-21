Три події світу. Грані євроскепсису, пастки Кремля та заокеанський неспокій

«Ввічлива відмова» Європейської Ради Північній Македонії та Албанії у початку переговорів про вступ до ЄС має стати приводом для роздумів в Україні

«Ввічлива відмова» Європейської Ради Північній Македонії та Албанії у початку переговорів про вступ до ЄС має стати приводом для роздумів в Україні. Brexit вже традиційно повиснув на волосині. Кремль охоче розставляє пастки для України у різних сферах. Дональд Трамп продовжує відчувати на собі прояви працюючої демократії.

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання у Ризі, наголосив, що крім планів А, Б, В він має план «ЄС». Оптимістично-афористичний підхід президента – це чудово, проте реальність є дещо складнішою. Європейська Рада не погодила початок переговорів з Північною Македонією та Албанією про вступ до ЄС, і поки невідомо, коли цей процес розпочнеться, якщо врахувати, що проти нього виступають провідні країни Євросоюзу. Зустріч Ангели Меркель та Еммануеля Макрона у Тулузі стала однією з традиційних консультацій Берліну та Парижа, і саме в цих столицях зараз визначають парадигму розвитку ЄС. Лондон більше опікується Brexit-ом, який нагадує добре закручений трилер з фактором часу у кінці. Іспанії, яка вчергове переживає спалах протестів у Каталонії, сьогодні також не до загальноєвропейських справ. Дональду Туску не вдалося піти з посади голови Європейської Ради на мажорній ноті, тому цікаво, чи пірне він у вирій президентських перегонів у Польщі.

На минулих вихідних Ангела Меркель телефоном обговорила з Володимиром Путіним підготовку до зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, і господар Кремля наголосив, що вона має завершитися «конкретними результатами». У Кремлі триває процес продуманого геополітичного торгу, паралельно з яким триває процес публічної демонстрації Росією уявлення про велич у сучасному світі. То прем’єр Медведєв з керівником «Газпрому» Міллером обіцяють Україні 20-відсоткову знижку на газ, який вже кілька років не постачають напряму, але в обмін на відмову від рішення Стокгольмського арбітражу на користь «Нафтогазу України». То Путін ініціює вихід РФ з договору про розслідування злочинів проти мирних мешканців під час війни. Немає сумнівів, що Федеральні Збори цю ініціативу підтримають, як і рішення уряду про визнання українців та білорусів «носіями російської мови».

Фото: The White House

У Сполучених Штатах не бракує клопотів. Дональд Трамп на тлі розслідування конгресменами його можливого тиску на Україну вирішив виступити в ролі миротворця. Майк Пенс та Майк Помпео вирушили на зустріч з Реджепом Ердоганом, який хоч і погодився припинити на 5 днів бойові дії проти курдів на півночі Сирії, але навряд чи позиціонуватиме себе в ролі «слухняного хлопчика Вашингтону». Конгресменам, до речі, дав свідчення Гордон Сондленд, посол США в ЄС, який влітку разом з Куртом Волкером прилітав до Києва. Ще один з «амігос», які опікувалися українською проблематикою у адміністрації Трампа, міністр енергетики Рік Перрі, подав у відставку.

Євген МАГДА, Інститут світової політики