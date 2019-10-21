У США на корабель ВМС встановлять перший у світі бойовий лазер

Бойовий лазер доставлений в Сан-Дієго, де його незабаром будуть встановлювати на десантний корабель USS Portland.

Про це повідомляє видання The Drive.

Повідомляється, що лазер, потужність променя якого сягає 150 кВт, стане першим подібним пристроєм на кораблях ВМС США.

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Корпорація Northrop Grumman виграла контракт на виробництво бойового лазера, ще у 2015 році. У 2018 році, коли USS Portland вводили в дію, вже було відомо, що перший дослідний зразок встановлять саме на цьому кораблі.

За допомогою лазера можна буде вражати невеликі судна, а також безпілотні апарати.

Фото: Matt Hartman/Shorealonefilms.com