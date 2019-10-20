В Ірані спалахнула пожежа на найбільшому нафтозаводі

В Ірані спалахнула пожежа на найбільшому нафтозаводі

Укрінформ
В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни — Абадан.

Про це повідомляє Shafaq News.

"У неділю на нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа. Дві групи пожежників були направлені на об’єкт, інформації щодо жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогонь спалахнув через витік палива у 55-му блоці заводу.

"Причини пожежі з’ясовуються", - сказав директор відділу зв’язків з громадськістю заводу Алі Нуор Бахш.

Читайте також: Саудівська Аравія заявила про непричетність до вибухів на іранському танкері

Він додав, що пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-