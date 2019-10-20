В Ірані спалахнула пожежа на найбільшому нафтозаводі

В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни — Абадан.

Про це повідомляє Shafaq News.

"У неділю на нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа. Дві групи пожежників були направлені на об’єкт, інформації щодо жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогонь спалахнув через витік палива у 55-му блоці заводу.

"Причини пожежі з’ясовуються", - сказав директор відділу зв’язків з громадськістю заводу Алі Нуор Бахш.

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Він додав, що пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу.