У Саудівській Аравії зіткнулись автобус і вантажівка, 35 загиблих
Укрінформ
На заході Саудівської Аравії сталася велика дорожня аварія за участю автобуса та вантажівки, через яку загинули щонайменше 35 осіб.
Про це повідомляє SPA.
«Тридцять п’ять жителів загинули, ще четверо отримали поранення в результаті дорожньо-транспортної пригоди в провінції Медіна в Саудівській Аравії цієї середи», - йдеться в повідомленні.
У ході інциденту зіштовхнулися автобус, що перевозив громадян азіатських та арабських країн, та вантажівка. Зазначається, що ДТП сталася через несправність автобуса. Поранених було терміново госпіталізовано.
Деталі трагедії уточнюються.