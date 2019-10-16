ЄС відрядив до Лівану літаки для боротьби з лісовими пожежами

Євросоюз активував механізм цивільного захисту ЄС, аби допомогти Лівану в боротьбі з лісовими пожежами, які охопили вже понад 100 ділянок на території цієї країни.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

«Задля негайного реагування ЄС мобілізував шість протипожежних літаків – по два від Італії, Греції та Кіпру… Євросоюз також активував Надзвичайний координаційний центр, що діє цілодобово, залучив потужності системи Copernicus для супутникового картографування небезпечних зон і моніторингу ситуації. Для координації дій до Лівану відряджається офіцер зв’язку ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в поточному році Євросоюз започаткував систему реагування на надзвичайні події та боротьби з наслідками ударів стихії. Спроможності системи RescEU включають протипожежні літаки та гелікоптери, котрі можуть застосовуватися як на території ЄС, так і за його межами.

Ситуація в Лівані – вже другий випадок, коли ця надзвичайна система приводиться у дію. Вперше можливості RescEU були використані в серпні для гасіння лісових пожеж у Греції.

Як повідомлялося, у Лівані за останні два дні спалахнуло понад 100 лісових пожеж.