Угорщина: переможець виборів обіцяє повернути Будапешт до Європи

Однопартійців Віктора Орбана добряче посунули по всій країні від влади, але пророчити їм повну поразку ще дуже рано

Правоконсервативний уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном вже кілька років створює проблеми і керівництву Європейського Союзу, і своїй східній сусідці Україні непримиренністю у деяких питаннях. У Брюсселі давно не знають, що робити з його впертим небажанням спільно з ЄС вирішувати питання мігрантів, а також порушеннями європейських вимог щодо судової системи та ЗМІ. У Києві намагаються хоч якось пом’якшити войовничу позицію сусіда щодо внутрішніх українських питань: мови, громадянства, освіти.

Чи може політична ситуація в Угорщині поліпшитися в розумно короткий час?

Є хороша новина

Проєвропейський кандидат від лівоцентристів, висуванець екологічної партії «Діалог для Угорщини» 44-річний Гергей Карачонь здобув перемогу на виборах мера Будапешта. Це стало найбільшою за 10 років поразкою для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його партії "Фідес", передає Reuters.

Карачонь зумів витіснити з посади чинного мера, якого підтримував Орбан, з результатом 50,6% проти 44,3%. "Ми перенесемо місто з XX століття в XXI, - заявив переможець. - Будапешт буде зеленим і вільним, ми повернемо його до Європи".

Ба більше, опозиційні партії отримають і більшість у мерії Будапешта. Це стало можливим після того як задля місцевих виборах об'єдналися п’ять опозиційних партій: центристська «Моментум», соціал-ліберальна «Демократична коаліція» (DK), Соціалістична партія (MSZP) та обидві зелені «Політика може бути іншою» (LMP) та «Діалог для Угорщини», членом останньої є майбутній мер Будапешта. І тепер у мерії будуть 13 депутатів «Фідес» (точніше, коаліції «Фідес» з Християнсько-демократичною народною партією, KDNP) проти 18 опозиційних коаліціантів та двох незалежних. Загалом у мерії угорської столиці 33 місця – одне належить самому меру, 9 депутатам за партійними списками та 23 головам міських районів – і якщо після минулих виборів 17 голів будапештських районів належали до правлячої партії, то нині тільки 7.

Зелений колір - райони Будапешта, де обрано мера від опозиційної коаліції , червоний - від правлячої

До того ж мери, опозиційні до правлячої партії, за результатами цих виборів очолюватимуть 10 з 23 найбільших міст Угорщини, а ще у трьох очільник міста від «Фідес» зустріне в мерії опозиційну більшість. Це теж стало можливим завдяки коаліційній угоді вже зазначених партій, до яких приєдналася – сюрприз-сюрприз! – відома в Україні крайньо права партія «Йоббік». Її 10-15 відсотків у кожному з регіонів добре допомогли лівій коаліції, і за це «Йоббіку» при розподілі місць дали очолити міста Дунайварош і Егер. У Ерді й Татабаньї мерами будуть «зелені», в Мішкольці, Печі, Сомбатхеї та Шалготар’яні – соціалісти (окрема історія Сегед, де мер Ласло Ботка – один з керівників соціалістичної партії, переобирається як незалежний незмінно з 2002 року), у Ходмезьовашархеї переобрався на другий термін Петер Маркі-Зай, один із співзасновників руху МММ (не подумайте поганого - Mindenki Magyarországa Mozgalom, або рух «Угорщина для всіх»), заснованого торік як принципово безпартійний.

Оглядачі ще перед виборами назвали перемогу опозиції "стамбульською ситуацією" - нагадаємо партія президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в березні та червні цього року програла вибори мера в Стамбулі - "…Стамбул проголосував проти агресивної неліберальної сили, багато в чому схожої з режимом Орбана", - пояснив порівняння Гергей Карачонь. І дипломатично додав, що це перемога не його і не опозиційних партій, а мешканців Будапешта, які боролися за те, щоб повернути свою столицю.

…і є погана…

Водночас партія Віктора Орбана продовжує залишатися дуже популярною в сільській місцевості, має абсолютну (!) більшість як у парламенті країни та і в усіх (!) регіональних асамблеях.

Віктор Орбан подякував за довіру сільській Угорщини та сказав, що вони можуть "розраховувати на нас у майбутньому". Він сказав: 13 міст, як і раніше, мають консервативну більшість, а щодо зборів округів Fidesz-KDNP виграла 19 з 19. За категоріями населених пунктів, які мають понад 5000 жителів, буде 147 голів від Fidesz-KDNP, що більше половини, зазначив він.

Оцінюючи вибори загалом, Орбан наголосив, що Fidesz-KDNP виявився найсильнішим партійним альянсом в Угорщині. Він підкреслив, що протягом останніх дев'яти років правляча політсила складала керівництво Будапешту, але цього разу столиця вирішила, що «щось інше буде їй краще. Ми приймаємо це до відома і готові працювати разом в інтересах країни та тих, хто живе в Будапешті».

Доречні слова, оскільки "Фідес" вів агресивну виборчу кампанію, атакував Гергея Карачоня за його проміграційну позицію і звинувачував у "непридатності" для роботи. Орбан навіть пригрозив відмовитися від співпраці з муніципалітетами, в яких не проголосують за його партію. Провладні ЗМІ зображали Карачоня як захисника мігрантів та одного з ключових агентів фінансиста Джорджа Сороса, що було не дуже розумно оскільки на стипендію Сороса колись здобував освіту і сам Віктор Орбан.

… а якою буде наступна?

Перемога опозиції в Будапешті - перша з 2006 року істотна поразка Орбана, який хвалився побудовою "неліберальної держави" в Угорщині. За ці роки прем'єр Угорщини Віктор Орбан реформував інститути країни, зосереджуючи владу і засоби масової інформації в своїх руках, і регулярно вступав в конфлікти з Брюсселем у питаннях міграції та змін законодавства задля концентрації влади.

Угорська опозиція вважає, що висуваючи єдиного кандидата проти партії влади, вона готує потужний наступ на наступних парламентських виборах у 2022 році. Рік тому на парламентських виборах опозиція намагалася утворити коаліцію на противагу правлячій партії, але не вийшло. А тепер є позитивний досвід, цього разу домовленості про альянс були досягнуті на 75% території країни, і навіть там, де "Фідес" переміг, опозиція зуміла зміцнитися.

Аналітики, однак, закликають не розцінювати перемогу як тотальну поразку угорського прем'єра.

"На цих виборах опозиції вдалося згуртувати своїх лідерів заради перемоги, але це не означає, що так буде й надалі", - говорить дослідник Інституту соціології Пал Тамаш. Він вважає, що розбіжності між опозиційними політиками, які представляють різні краї політичного спектра, стануть очевидними, а можливо, і руйнівними, вже протягом найближчих кількох місяців. Тому прогнозувати успіх опозиції на три роки наперед, як мінімум, передчасно. "Опозиція не має єдиного лідера. Це різні люди, різні політичні та ідеологічні напрямки, і з успіху на місцевих виборах нічого автоматично не випливає. Це перший крок, але не найважливіший".

Позиціям правлячої партії, на додачу, зашкодив і секс-скандал з мером міста Дьйор, членом партії "Фідес". На відеозапису він (імовірно. – Ред.) бере участь в оргії на яхті в Адріатичному морі.

"Фідес" до парламентських виборів цілком може мобілізувати своїх пасивних соратників, а от опозиції буде важко заручитися підтримкою в регіонах, де у правлячої партії все ще стабільна більшість.

Тому говорити про масштабну кризу політики "Фідес" не випадає. Навіть навпаки, саме тепер Орбан, імовірно, продовжить свою лінію і навіть посилить її.

Тим часом Гергей Карачонь зазначив, що хотів би вивести відносини між Будапештом і урядом на новий рівень. "Ми готуємося ні до війни, а до спільного будівництва", - сказав він.

Олександр Волинський, Київ