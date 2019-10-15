Літак British Airways екстрено приземлився у Лондоні невдовзі після злету

Пасажирський літак авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в лондонському аеропорту Гітроу невдовзі після вильоту до Риму.

Про це повідомляє Independent із посиланням на речника компанії.

“Літак British Airways невдовзі після вильоту з Гітроу повернувся і здійснив першочергову посадку в тому ж аеропорту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, рейс Flight BA548 вилетів о 9 годині за місцевим часом без жодних проблем, і прямував до Риму.

Проте вже за менш ніж 20 хвилин пілоти літака Airbus A321 повідомили диспетчерам про тривогу.

Літак спокійно здійснив екстрену посадку в аеропорту Гітроу після кількох кіл у небі над Ла-Маншем.

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За словами речника авіакомпанії, літак повернувся як запобіжний захід через “невелику технічну проблему”.

Нині технічний персонал здійснює перевірку повітряного судна.

Очікується, що пасажири зможуть вилетіти до Риму з затримкою 5 годин.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 767 авіакомпанії Ethiopian Airlines, з 90 людьми на борту, здійснив екстрену посадку в Сенегалі через загоряння двигуна.