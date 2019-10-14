В Еквадорі протестувальники домовилися з урядом
Укрінформ
В Еквадорі протестувальники дійшли до угоди з урядом, завершивши двотижневу хвилю протестів у країні.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на ООН.
"З цією угодою мобілізацію ... по всьому Еквадору припинено, і ми зобов'язалися відновити мир в країні", - йдеться у спільній заяві уряду країни та лідерів акції.
Уряд Еквадору погодився відновити паливні субсидії в рамках угоди з лідерами протестувальників.
Як відомо, протести в Еквадорі тривали два тижні. Їх спровокував указ президента Леніна Морено про скасування держсубсидій на паливо та економічні реформи. Выд початку маніфестацій була затримана 1121 особа, поранення отримали 1340 і щонайменше сім осіб загинули.