Протести в Еквадорі забрали життя семи осіб

В результаті антиурядових акцій, що супроводжуються зіткненнями з поліцією, щонайменше сім осіб загинули та 1340 отримали поранення.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті апарату уповноваженого з прав людини республіки, передає ТАСС.

Відзначається, що з початку маніфестацій 3 жовтня був затриманий 1121 осіб, переважно чоловіки.

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Раніше в МВС країни повідомили, що під час протестних акцій щонайменше 86 поліцейських отримали поранення.

Генеральна прокуратура Еквадору на тлі протестів почала застосовувати статтю "тероризм" стосовно тих, хто загрожує життю людей і завдає шкоду держвласності.

Як повідомляє ТАСС, вночі в країні почалися переговори між владою країни та протестувальниками.

Переговори проводяться за посередництвом місцевого представництва ООН і Конференції еквадорських католицьких єпископів. Місце проведення зустрічі президента Еквадору Леніна Морено з представниками об'єднань корінних народів не уточнюється. Раніше повідомлялося про намір протестувальників домагатися скасування президентського указу про відмову від субсидування цін на паливо, викликала різке зростання цін на пальне.

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Нагадаємо: протести в Еквадорі тривають з початку жовтня. Їх спровокував указ президента Леніна Морено щодо скасування держсубсидій на паливо та економічні реформи.

Протестувальники блокували дороги, родовища нафти та доступ до аеропорту Кіто, порушили роботу багатьох підприємств, брали в заручники поліцейських.