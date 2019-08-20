Влада Гонконгу відхилила вимоги протестувальників

Влада Гонконгу відхилила вимоги протестувальників

Укрінформ
Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про готовність створити платформу для діалогу з протестувальниками, однак відмовилася задовольнити їхні вимоги.

Про це повідомляє NHK.

На пресконференції у вівторок Лам сказала, що "щиро сподівається, що це (діалог - ред.) стане початком повернення суспільства до миру та утримання від насильства".

Вона додала, що її уряд негайно розпочне роботу над створенням такої платформи, а також запросить закордонних експертів, аби ті дослідили, чи адекватно реагувала поліція на дії протестувальників.

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Водночас, Лам відкинула вимоги протестувальників щодо відкликання законопроєкту про екстрадицію та звинувачення щодо неправомірних дій поліції. Як повідомлялося, масові протести розпочалися в Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

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