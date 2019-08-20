Влада Гонконгу відхилила вимоги протестувальників

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про готовність створити платформу для діалогу з протестувальниками, однак відмовилася задовольнити їхні вимоги.

Про це повідомляє NHK.

На пресконференції у вівторок Лам сказала, що "щиро сподівається, що це (діалог - ред.) стане початком повернення суспільства до миру та утримання від насильства".

Вона додала, що її уряд негайно розпочне роботу над створенням такої платформи, а також запросить закордонних експертів, аби ті дослідили, чи адекватно реагувала поліція на дії протестувальників.

Водночас, Лам відкинула вимоги протестувальників щодо відкликання законопроєкту про екстрадицію та звинувачення щодо неправомірних дій поліції. Як повідомлялося, масові протести розпочалися в Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.