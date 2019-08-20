Переломний момент війни за Ідліб: повстанці залишили стратегічне місто

У сирійській провінції Ідліб повстанці залишили ключове місто Хан-Шейхун під тиском військ уряду Асада, якого підтримує Кремль.

Про це пише The Guardian.

"Повстанські угруповання вийшли з міста Хан-Шейхун на північному заході Сирії, звільнивши шлях провладним силам до заволодіння містом, у переломний момент війни за провінцію Ідліб, останню велику опору антиурядових повстанців у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Відступ повстанців відбувся за лічені години після того, як Туреччина направила бронетехніку вглиб Сирії, частково у відповідь на просування урядових сил сирійського диктатора Башара Асада.

Хан-Шейхун став ключовою метою військової кампанії, розпочатої сирійським урядом наприкінці квітня. Кампанія затримувалась до останніх днів, незважаючи на постійні авіаудари, здійснювані військовими РФ, які знищили населені пункти на півдні провінції Ідліб та змусили майже 500 000 людей покинути свої домівки. Повернення Ідлібу стало головною метою сирійського диктатора в союзі з РФ.

Читайте також: Від авіаудару сил Асада по турецькому конвою загинули троє цивільних

Туреччина стверджує, що вона не дозволить військовим шляхом захопити провінцію, бо це в рази збільшить потік біженців на її територію.

Війна у Сирії розпочалася навесні 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, що потім перетворилося на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу.

Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

Фото: middle-east-online